MARGOT DEMEURISSE – LE SOLO – PARIS Paris

MARGOT DEMEURISSE Début : 2026-01-24 à 20:00. Tarif : – euros.

MARGOT DEMEURISSEDe la friterie à la friperie Je me promène dans notre époque comme un unijambiste se baladerait au musée international de la chaussure : à moitié concerné, en claudiquant. J’écoute du Jul et du Vivaldi avec autant de plaisir et ne comprends pas qu’un génie de notre temps n’ait pas encore pensé au featuring en hologramme 3D.Patate, c’est l’état dans lequel je me trouve souvent quand je vois comment vivent les gens. C’est aussi ce que j’ai envie de leur mettre dans le nez quand j’peux plus les supporter. Et c’est surtout l’énergie que j’ai quand mes sept heures trente de sommeil ont été respectées.Si tu viens, tu sauras de quoi je vais parler. Si tu viens pas, tu sauras pas. »

LE SOLO – PARIS 138 BOULEVARD RICHARD LENOIR 75011 Paris 75