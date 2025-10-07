Margot Demeurisse : Patate Compagnie du Café-Théâtre Nantes

Margot Demeurisse : Patate Compagnie du Café-Théâtre Nantes mardi 17 mars 2026.

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-17 21:00 –

18 € / 23 €

Stand-up De la friterie à la friperie « Je me promène dans notre époque comme un unijambiste se baladerait au musée international de la chaussure : à moitié concerné, en claudiquant.J’écoute du Jul et du Vivaldi avec autant de plaisir et ne comprends pas qu’un génie de notre temps n’ait pas encore pensé au featuring en hologramme 3D.Patate, c’est l’état dans lequel je me trouve souvent quand je vois comment vivent les gens. C’est aussi ce que j’ai envie de leur mettre dans le nez quand j’peux plus les supporter. Et c’est surtout l’énergie que j’ai quand mes sept heures trente de sommeil ont été respectées.[Conclure ce pitch avec un argument fort pour donner envie aux gens de venir voir le spectacle]Si tu viens, tu sauras de quoi je vais parler. Si tu viens pas, tu sauras pas. » Représentations les 17 et 18 mars 2026 à 21h

Compagnie du Café-Théâtre Centre-ville Nantes 44000

