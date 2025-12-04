MARGOT DEMEURISSE PATATE

27 avenue Victor Hugo Sète Hérault

Tarif : 18.5 – 18.5 – 18.5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-04

fin : 2025-12-06

Date(s) :

2025-12-04

Un one-woman-show qui donne la patate.

Un one-woman-show qui donne la patate.Margot Demeurisse débarque à L’Audace avec Patate, un stand-up vif, finement ciselé et terriblement actuel.Avec son humour élégant, sa poésie discrète et sa capacité à croquer notre époque en une phrase bien placée, elle touche juste… et elle fait rire très fort.Repérée sur France Inter, applaudie dans des festivals incontournables (dont Lol & LALALA de Pierre-Emmanuel Barré), passée par le Jamel Comedy Club, Margot impose un style unique drôle, sensible, percutant.Et ce n’est que le début dès la rentrée, elle rejoint une nouvelle émission humoristique sur France 2.Un spectacle intelligent, rythmé, et surtout…Réservation conseillée — places limitées à L’Audace. .

27 avenue Victor Hugo Sète 34200 Hérault Occitanie +33 7 64 17 96 13 contact@cafetheatresete.com

English :

A one-woman show that gets you going.

German :

Eine One-Woman-Show, die Lust auf mehr macht.

Italiano :

Un one-woman-show che ti fa emozionare.

Espanol :

Un espectáculo unipersonal que te pone las pilas.

L’événement MARGOT DEMEURISSE PATATE Sète a été mis à jour le 2025-11-20 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE