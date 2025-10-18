Margot & Shimon en concert ‘Velours, velours’ A kind of cabaret au 38Riv Jazz Club — Festival JAZZ SUR SEINE 2025 38Riv Jazz Club Paris

Margot & Shimon en concert ‘Velours, velours’ A kind of cabaret au 38Riv Jazz Club — Festival JAZZ SUR SEINE 2025 38Riv Jazz Club Paris samedi 18 octobre 2025.

Ces deux musiciens se rencontrent comme la poésie rencontre la musique : ils dialoguent avec délicatesse, entre mélodie et ligne de basse : tout est déjà là.

Margot Boudali : voix

Shimon Gambourg : contrebasse

Dans le cadre du Festival JAZZ SUR SEINE 2025.

Velours, velours — A kind of cabaret

Chaque samedi après-midi, le 38Riv se transforme en un piano-bar à la Havane, en un club feutré de Harlem ou en une scène de Broadway oubliée. Il ne s’agit pas seulement d’un concert : c’est une plongée vivante et théâtrale dans l’âge d’or du jazz et de la comédie musicale.

Imaginez un hommage vibrant aux voix de Billie Holiday, Judy Garland, Ella Fitzgerald et Louis Armstrong. Une parenthèse hors du temps, entre les pages d’un roman de Fitzgerald et les coulisses d’un cabaret new-yorkais, où l’on chante, on raconte, on joue et on rit.

« Velours, velours », c’est l’élégance d’une époque révolue, la chaleur d’un moment partagé, et l’émotion d’une histoire racontée en musique.

Le 38Riv :

Situé en plein coeur du Marais, le 38Riv est un club de jazz et bar intimiste. C’est le lieu de toutes les rencontres musicales : du jazz au latin jazz en passant par le funk et le baroque. Sa cave voutée du 12e siècle offre une acoustique chaleureuse et authentique.

Jazz théâtralisé — Margot et Shimon interprètent les standards de jazz avec un goût prononcé pour les plus secrets d’entre eux, quelques classiques de la musique brésilienne, ainsi que leurs propres compositions, un répertoire en constante évolution… parfois même au fil du concert !

Le samedi 18 octobre 2025

de 17h00 à 18h00

payant

Tarif en ligne : 17 à 22 euros

Tarif sur place : 20 à 25 euros.

Public jeunes et adultes.

38Riv Jazz Club 38, rue de rivoli 75004 Paris

https://billetterie.38riv.com/ +33954273661 contact@38riv.com https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/ https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/