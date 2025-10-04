Marguerite à la conquête de Brest La Comédie du Finistère Brest
Marguerite à la conquête de Brest La Comédie du Finistère Brest samedi 4 octobre 2025.
Marguerite à la conquête de Brest
La Comédie du Finistère 25 Rue de Pontaniou Brest Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-04 10:30:00
fin : 2025-10-05 11:00:00
Date(s) :
2025-10-04 2025-10-05
Marguerite, jeune vachette auvergnate, voyage pour la toute première fois, elle va jusqu’en… Bretagne !
Maman c’est loin ? C’est à combien de sabots d’ici ? C’est quand qu’on arrive ? …
Cette merveilleuse aventure donnera à Marguerite l’occasion de se faire de nouveaux amis Nolwenn la mouette rigolote et Erwann le crabe farceur.
Informations pratiques
Durée 30 Minutes
Destiné aux enfants de 2 à 6 ans.
Chaque adulte et chaque enfant doit être en possession d’une place pour assister au spectacle.
Réservation en ligne auprès de La Comédie du Finistère .
La Comédie du Finistère 25 Rue de Pontaniou Brest 29200 Finistère Bretagne +33 6 51 71 97 71
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Marguerite à la conquête de Brest Brest a été mis à jour le 2025-08-28 par Office de Tourisme et des Congrès de Brest Métropole