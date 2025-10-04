Marguerite à la conquête de Brest La Comédie du Finistère Brest

Marguerite à la conquête de Brest

La Comédie du Finistère Brest

Début : 2025-10-04 10:30:00

fin : 2025-10-05 11:00:00

2025-10-04 2025-10-05

Marguerite, jeune vachette auvergnate, voyage pour la toute première fois, elle va jusqu’en… Bretagne !

Maman c’est loin ? C’est à combien de sabots d’ici ? C’est quand qu’on arrive ? …

Cette merveilleuse aventure donnera à Marguerite l’occasion de se faire de nouveaux amis Nolwenn la mouette rigolote et Erwann le crabe farceur.

Informations pratiques

Durée 30 Minutes

Destiné aux enfants de 2 à 6 ans.

Chaque adulte et chaque enfant doit être en possession d’une place pour assister au spectacle.

Réservation en ligne auprès de La Comédie du Finistère .

