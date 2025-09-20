Marguerite Burnat-Provins en ses maisons Villa Saint-Hilaire Grasse

Marguerite Burnat-Provins en ses maisons Villa Saint-Hilaire Grasse samedi 20 septembre 2025.

Marguerite Burnat-Provins en ses maisons Samedi 20 septembre, 10h00 Villa Saint-Hilaire Alpes-Maritimes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Exposition

Marguerite Burnat-Provins en ses maisons

Du 16 septembre au 11 octobre

(Re)découvrez Marguerite Burnat-Provins au travers des maisons et des jardins qui ont marqué sa vie et son œuvre. Présentation de documents originaux de cette artiste et poétesse conservés à la bibliothèque patrimoniale.

La bibliothèque patrimoniale conserve de nombreux documents originaux de cette artiste aux nombreuses facettes.

Manuscrits, carnets de croquis et aquarelles sont mis en lumière à cette occasion.

Villa Saint-Hilaire 1 impasse E. Boursier-Mougenot (ex Bd A. Maure) 06130 GRASSE Grasse 06130 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 97 05 58 53 http://www.bibliotheques.ville-grasse.fr/exploitation/ La Villa Saint-Hilaire est une bibliothèque patrimoniale et un Centre de ressources Maison, Jardin & Paysage Gratuit

Journées européennes du patrimoine 2025

Bibliothèque & Médiathèques de Grasse