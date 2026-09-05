Marguerite d’Anjou : fille du roi René et épouse du roi d’Angleterre rue du Relandais Loudun
vendredi 4 décembre 2026 · rue du Relandais · Loudun
Informations pratiques
Loudun
Marguerite d’Anjou : fille du roi René et épouse du roi d’Angleterre
rue du Relandais Echevinage Loudun Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-04 18:00:00
fin : 2026-12-04
Date(s) :
2026-12-04
Par Hélène Génin .
rue du Relandais Echevinage Loudun 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 38 75 02 mariefrancebaustert@gmail.com
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English : Marguerite d’Anjou : fille du roi René et épouse du roi d’Angleterre
L’événement Marguerite d’Anjou : fille du roi René et épouse du roi d’Angleterre Loudun a été mis à jour le 2026-09-05 par Office de Tourisme du Pays Loudunais
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