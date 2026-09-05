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Marguerite d’Anjou : fille du roi René et épouse du roi d’Angleterre rue du Relandais Loudun

vendredi 4 décembre 2026 · rue du Relandais · Loudun

Marguerite d’Anjou : fille du roi René et épouse du roi d’Angleterre rue du Relandais Loudun

Informations pratiques

Début
vendredi 4 décembre 2026
Fin
vendredi 4 décembre 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
rue du Relandais
Adresse
Echevinage
Ville
86200 Loudun
Département
Vienne
Tarif

Loudun

Marguerite d’Anjou : fille du roi René et épouse du roi d’Angleterre

rue du Relandais Echevinage Loudun Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-04 18:00:00
fin : 2026-12-04

Date(s) :
2026-12-04

Par Hélène Génin   .

rue du Relandais Echevinage Loudun 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 38 75 02  mariefrancebaustert@gmail.com

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English : Marguerite d’Anjou : fille du roi René et épouse du roi d’Angleterre

L’événement Marguerite d’Anjou : fille du roi René et épouse du roi d’Angleterre Loudun a été mis à jour le 2026-09-05 par Office de Tourisme du Pays Loudunais

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