Marguerite de Navarre et de Jeanne d’Albret, femmes d’exception rue du château Pau

Marguerite de Navarre et de Jeanne d’Albret, femmes d’exception

rue du château Musée National du château de Pau Pau Pyrénées-Atlantiques

Marie-France Lecat, enseignante,essayiste et romancière, nous fera un portrait de Marguerite de Navarre et de Jeanne d’Albret. Deux femmes dotées d’une exceptionnelle force de caractère qui ont su faire face aux événements qui font l’Histoire. .

rue du château Musée National du château de Pau Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine lesamisduchateaudepau@gmail.com

