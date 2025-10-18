Marguerite de Navarre et de Jeanne d’Albret, femmes d’exception rue du château Pau
rue du château Musée National du château de Pau Pau Pyrénées-Atlantiques
Marie-France Lecat, enseignante,essayiste et romancière, nous fera un portrait de Marguerite de Navarre et de Jeanne d’Albret. Deux femmes dotées d’une exceptionnelle force de caractère qui ont su faire face aux événements qui font l’Histoire. .
lesamisduchateaudepau@gmail.com
