Marguerite les petites vaches de Belin Musée Pierre Merlier, Moulin du Saulce Escolives-Sainte-Camille

Marguerite les petites vaches de Belin

Musée Pierre Merlier, Moulin du Saulce Chemin du Saulce Hameau du Saulce Escolives-Sainte-Camille Yonne

Début : 2026-04-04 11:00:00

fin : 2026-06-29 18:30:00

2026-04-04

Exposition des toutes petites vaches de Belin réalisées avec de l’argile durcissant et pas mal de matériel de récupération. Essentiellement petites alors que ses scénographies peuvent être imposantes. Des vaches il en crée par milliers, toutes les blanches s’appellent Marguerite , à deux pattes, à mi-corps, debout, en groupes, au ras du sol ou sur pilotis, à tête de chèvre, de porc éventuellement, au large dans leur pré ou entassées dans des enclos surchargés. Son travail artistique qui peut paraître ludique est tout sauf vide de sens. C’est du militantisme il alerte, il dénonce , il montre les travers de l’agro-industrie et un monde paysan qui se meurt. .

