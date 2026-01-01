Marguerite & Mister Fox Salle de la Halle Culturelle Champignelles

Marguerite & Mister Fox

Salle de la Halle Culturelle Rue Pesant et Bombert Champignelles Yonne

Début : 2026-01-24 20:00:00

fin : 2026-01-24

2026-01-24

Artistes vivant en Puisaye, Marguerite & Mister Fox nous tricotent un répertoire issu de leurs influences respectives chanson, jazz, folk et musique du monde pour Marguerite, blues et rock pour Mister Fox.

Mister Fox à la basse, aux guitares et au chant, Marguerite au piano, à la guitare et au chant, ces deux musiciens habillent d’arrangements originaux des titres d’artistes français et étrangers parfois peu connus, et nous proposent quelques compositions plus intimistes. .

Salle de la Halle Culturelle Rue Pesant et Bombert Champignelles 89350 Yonne Bourgogne-Franche-Comté puysart@gmail.com

