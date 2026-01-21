MARIA BERTEL LE VENT DES SIGNES Toulouse

MARIA BERTEL

LE VENT DES SIGNES 6 Impasse Varsovie Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 8 – 8 – 10 EUR

8

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15 19:00:00

fin : 2026-04-15

Date(s) :

2026-04-15

Maria Bertel est une tromboniste, improvisatrice et compositrice danoise. Son travail s’inspire des musiques drone et noise. Par l’amplification du trombone, elle nous fait entendre des sons qui d’habitude échappent à notre oreille.

Monophonic est une étude de la musique jouée à une seule voix . Les compositions sont de longues nappes sonores qui se développent lentement. Le bourdonnement et le grincement du trombone créent des harmoniques changeantes, des cliquetis et des claquements étranges, des ajustements cycliques du timbre, accompagnés de respirations brusques. 8 .

English :

Maria Bertel is a Danish trombonist, improviser and composer. Her work is inspired by drone and noise music. By amplifying the trombone, she lets us hear sounds that usually escape our ears.

