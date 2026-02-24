Maria Callas, figure mythique de l’opéra au XXe siècle – Conférence par Patrick BARBIER Amphi Kerneis (Fac de Médecine) Nantes
Maria Callas, figure mythique de l’opéra au XXe siècle – Conférence par Patrick BARBIER Amphi Kerneis (Fac de Médecine) Nantes lundi 9 mars 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-03-09 14:30 – 16:00
Gratuit : non Gratuit pour les étudiants, adhérents à l’UP (sur présentation de la carte 2025-2026), Carte Blanche, personnels de Nantes Université et scolaires. 8€ tout public Pas de réservation. Billetterie sur place Tout public
Plus d’infos à venir
Amphi Kerneis (Fac de Médecine) Centre-ville Nantes 44000
https://www.univ-nantes.fr/
Afficher la carte du lieu Amphi Kerneis (Fac de Médecine) et trouvez le meilleur itinéraire