Maria en ballon Parvis du stade Matmut Atlantique Bordeaux samedi 16 septembre 2023.

Maria en ballon 16 et 17 septembre 2023 Parvis du stade Matmut Atlantique Gironde

Gratuit et ouvert à tous.tes

Début : 2023-09-16T13:00:00 – 2023-09-16T13:20:00

Fin : 2023-09-17T13:00:00 – 2023-09-17T13:20:00

Acrobaties en plein ciel

Regardons le ciel, à la mi-journée, un gigantesque ballon gonflé à l’hélium. Maria, une princesse installée dans son hamac salue le public sur son passage. Dirigée par trois aéronautes, elle nous offre un vertigineux numéro d’acrobaties. Suspendue par un tissu blanc, elle arrive à rejoindre la terre ferme avant de disparaître mystérieusement. Laissez-vous guider par cette performance aérienne singulière.

Ce spectacle se déroule dans le cadre de la Coupe du Monde de Rugby

Parvis du stade Matmut Atlantique Cr Jules Ladoumegue, 33300 Bordeaux Bordeaux 33300 Le Lac Gironde Nouvelle-Aquitaine

Cie Aérosculpture cirque plein air

Aérosculpture