MARIA KARAKUSHEVA – FORGET ME NOT – SALLE GAVEAU Paris

MARIA KARAKUSHEVA – FORGET ME NOT Début : 2025-10-09 à 20:30. Tarif : – euros.

CONCERTO EN FA MINEUR PRÉSENTE : MARIA KARAKUSHEVA – FORGET ME NOTLa pianiste et compositrice de musique de film Maria Karakusheva, diplômée du Berklee College of Music et lauréate du Best Film Music Award 2024, présente en première parisienne son album Forget Me Not. Aux côtés du Constellations Quartet, elle propose une œuvre néoclassique et cinématographique pour piano et quatuor à cordes : un voyage intime, expressif et profondément émouvant.ProgrammeNe M’oublie Pas — musique néoclassique et cinématographique originale pour piano et cordes.InterprètesMaria Karakusheva – PianoKaren Jeauffreau – ViolonElsa Sapin – ViolonAmélie Leduc – AltoFlorence Hennequin – Violoncelle

SALLE GAVEAU 45 RUE LA BOETIE 75008 Paris 75