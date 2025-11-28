MARIA La Barbacane (Salle Jeanne d’Arc de La Queue lez Yvelines) Beynes

MARIA Vendredi 28 novembre, 14h00, 20h45 La Barbacane (Salle Jeanne d’Arc de La Queue lez Yvelines) Yvelines

Dans la famille de Maria, on tire le tarot de mère en fille et les femmes sont considérées comme des sorcières de génération en génération. Italienne ayant fui son petit village et une jeunesse difficile, Maria est cartomancienne à Paris. Dans son salon de voyance, elle accueille une clientèle étonnamment variée, des hommes et des femmes en quête de repères et de réponses à des questions pratiques ou existentielles. Maria propose un tarot thérapeutique qui aide les gens à comprendre pourquoi ils posent leurs questions.

Gaëlle Hermant et sa co-autrice Olivia Barron nous plongent dans cet espace de confession où se brassent tous les sujets, entre rires et larmes : amour, travail, liens familiaux, rêves et solitude. Le salon de voyance de Maria est un microcosme où résonnent angoisses archaïques et maux du temps.

Inspiré d’une vraie rencontre, le spectacle invente une fiction qui mêle le témoignage intime de Maria à la parole de trois personnages venant la consulter. La musique, créée et portée au plateau par la compositrice multi-instrumentiste Viviane Hélary, accompagne chaque mouvement et offre des temps de respiration et d’exutoire.

Souvent considérée comme relevant du charlatanisme, la voyance est pourtant l’un des plus vieux métiers du monde. En temps de crise, il connaît des pics d’activité. Le besoin de connaître l’avenir est-il l’écho d’une société dans l’impasse ? Ou interroge-t-il sur un contexte plus global de crise et de souffrance du lien social ? Quel que soit notre degré de croyance, ces paroles délivrées sur scène permettent peut-être d’aider à réparer les vivants.

