Maria Moreno Cité des Congrès Nantes mardi 12 janvier 2027.
Date et horaire de début et de fin : 2027-01-12 20:00 –
Gratuit : non 36 € 36 € Billetterie : lacite-nantes.fr/evenement/maria-moreno.html Tout public
Stand-up Salut, moi c’est María.Accrochez-vous, la rencontre risque d’être mouvementée.Entre mes galères à la fac, l’absurdité du monde du travail et le fait qu’on pense que j’ai toujours 12 ans, ma tête est un joyeux bordel dans lequel je veux vous inviter.Je vous promets une soirée pour rire, vous évader et plonger dans mon quotidien chaotiquement drôle. Attention : ce spectacle peut provoquer des fous rires incontrôlés et une envie soudaine de m’adopter ! Mise en scène : Jarry Représentation dans l’auditorium 800
Cité des Congrès Centre-ville Nantes 44000
