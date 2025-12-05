María Moreno Compagnie du Café-Théâtre Nantes

María Moreno Compagnie du Café-Théâtre Nantes vendredi 5 décembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-12-05 20:30 –

Gratuit : non 18 € / 23 € 18 € / 23 € BILLETTERIES :02 40 89 65 01 (Compagnie du Café-Théâtre)sur nantes-spectacles.com Tout public

Stand-up Salut, moi c’est María .Accrochez-vous, la rencontre risque d’être mouvementée.Entre mes galères à la fac, l’absurdité du monde du travail et le fait qu’on pense que j’ai toujours 12 ans, ma tête est un joyeux bordel dans lequel je veux vous inviter.Je vous promets une soirée pour rire, vous évader et plonger dans mon quotidien chaotiquement drôle. Attention : ce spectacle peut provoquer des fous rires incontrôlés et une envie soudaine de m’adopter ! Mise en scène : Jarry Représentations du 4 au 6 décembre 2025 à 20h30

Compagnie du Café-Théâtre Centre-ville Nantes 44000

02 40 89 65 01 http://www.nantes-spectacles.com infos@lacompagnieducafetheatre.fr 02 40 89 65 01 https://nantes-spectacles.com/