María Moreno – THEATRE LE COLBERT Toulon

María Moreno Début : 2026-09-26 à 20:30. Tarif : – euros.

Salut, moi c’est María. Accrochez-vous, la rencontre risque d’être mouvementée.Entre mes galères à la fac, l’absurdité du monde du travail et le fait qu’on pense que j’ai toujours 12 ans, ma tête est un joyeux bordel dans lequel je veux vous inviter.Je vous promets une soirée pour rire, vous évader et plonger dans mon quotidien chaotiquement drôle.Attention : ce spectacle peut provoquer des fous rires incontrôlés et une envie soudaine de m’adopter !

THEATRE LE COLBERT 34 RUE VICTOR CLAPPIER 83000 Toulon 83