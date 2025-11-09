Maria Muñoz, Mal Pelo – Bach Théâtre de la Ville – Abbesses Paris

Entre María Muñoz et Bach, un grand classique qui se transforme en histoire de famille !

Une étonnante osmose lie depuis vingt ans María Muñoz au Clavier bien tempéré de Johann Sebastian Bach. La chorégraphe fait plus qu’interpréter la musique, elle EST musique, sublimant préludes et fugues, dans la vivacité et la profondeur de son geste calligraphique. Sa danse ciselée révèle au fil du temps l’évolution de son corps et la sensibilité de sa trajectoire artistique. Au moment où l’âge allait la contraindre d’abandonner ce solo devenu un compagnon de vie, le Théâtre de la Ville lui propose d’imaginer un BACH en famille, en compagnie de Pep Ramis, son conjoint, lui-même artiste et chorégraphe, et leurs trois enfants Martí, Paula et Sam, tous devenus artistes professionnels. Pour couronner un parcours impressionnant, une oeuvre qui se confond avec la vie.

Thomas Hahn

Entre María Muñoz et Bach, un grand classique qui se transforme en histoire de famille !

Du mercredi 18 février 2026 au mardi 24 février 2026 :

payant Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-02-18T01:00:00+01:00

fin : 2026-02-25T00:59:59+01:00

Date(s) :

Théâtre de la Ville – Abbesses 31 rue des Abbesses 75018 Paris

https://www.theatredelaville-paris.com/fr/spectacles/saison-25-26 +33148875442