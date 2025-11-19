Maria Mystère MJC Héritan Mâcon

Maria Mystère

MJC Héritan 24 rue de l’Héritan Mâcon Saône-et-Loire

Tarif : 3 – 3 – 6 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-19 14:30:00

fin : 2025-11-19

Date(s) :

2025-11-19

Maria Mystère aime partager la richesse de la langue française par des contes pour petits et grands.

Posé sur un lutrin doré, à la lueur de quatre chandeliers, son recueil de contes regorge d’histoires d’ici et d’ailleurs qu’elle raconte avec malice pour voyager et partir à l’aventure par la force de l’imaginaire et par la puissance des mots.

Pour apprécier l’histoire dans toute sa subtilité de langage ; chevaliers, princesses, samouraïs, mendiants ou fées des bois expliquent si besoin le vocabulaire employé.

C’est que Maria Mystère a grandi dans une famille aux multiples origines, entourée de livres, de contes et de poésie où régnait l’amour des belles lettres qu’elle a envie de transmettre.

Laissez-vous emporter par la tradition des Bardes, Maria Mystère raconte et chante des histoires captivantes qui recèlent du rêve, de la fantaisie, du courage et de la sagesse.

Sur le thème de l’aventure, Maria Mystère raconte des histoires d’enfants courageux et persévérants qui quittent leurs maisons en quête de trésor. Le trésor ce n’est pas forcément de l’or comme le découvrira un petit garçon qui part de Perse chercher la richesse au pays du Cachemire… une petite fille qui vit au pays sans fleurs, elle, se dépêche de grandir pour partir au loin à la recherche de Dame Nature. Et quand la sécheresse sévit en Chine, un valeureux petit menuisier n’a pas peur de se confronter au roi des dragons qui garde précieusement le secret de la météo. .

MJC Héritan 24 rue de l’Héritan Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 21 91 70 dplanche@mjc-heritanmacon.org

English : Maria Mystère

German : Maria Mystère

Italiano :

Espanol :

L’événement Maria Mystère Mâcon a été mis à jour le 2025-11-04 par Mâcon Sud Bourgogne, Tourisme et Congrès