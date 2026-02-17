Maria Violenza Nits & Dogs Espace Cabaret Vauban Brest

Maria Violenza Nits & Dogs

Espace Cabaret Vauban 17 Avenue Clemenceau Brest Finistère

Début : 2026-03-12 21:00:00

fin : 2026-03-12

2026-03-12

Sous l’impulsion de Rose Dehors, le quartet Nit & Dogs s’invente un passage à la croisée d’une échappée folk et d’une pop aux accents fauves. Portée par les œuvres d’Emily Dickinson et de Björk, la tromboniste compose un chapelet de ballades où l’on oscille entre chaleur des timbres et féérie d’un bug. Ils partageront la scène avec l’artiste Maria Violenza, icone punk palermitaine aux loops, riffs et beat qui explorent les sons en souterrain poursuivant les esprits maudits d’une Palerme hérétique.

Informations pratiques

Organisé par Plages Magnétiques.

Réservation en ligne recommandée. .

Espace Cabaret Vauban 17 Avenue Clemenceau Brest 29200 Finistère Bretagne

