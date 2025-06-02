MARIAGE EMBROUILLES ET AMUSE-GUEULES – LE TROYES FOIS PLUS Troyes

MARIAGE EMBROUILLES ET AMUSE-GUEULES Début : 2026-03-27 à 20:30. Tarif : – euros.

C’EST LE GRAND JOUR POUR STELLA, ELLE S’APPRÊTE À SE MARIER AVEC L’AMOUR DE SA VIE.Pour l’occasion, elle est bien décidée à réunir ses deux parents, récemment divorcés à la même table, convaincue qu’ils peuvent bien faire l’effort, de s’entendre quelques heures pour le jour le plus important de sa vie. Nicole et Jean-François, eux, ne sont pas forcément du même avis, et encore moins d’humeur à se retrouver autour d’une coupe de champagne.La soirée risque d’être agitée : les retrouvailles de Nicole et Jean-François, c’est prendre le risque de craquer une allumette à côté d’une mèche d’un gigantesque feu d’artifice.Par l’auteur de « De Gaulle est de retour « , la comédie à succès depuis 10 ans.Avec la compagnie FT Production, retrouvez les acteurs de la comédie « Le Prénom » ou encore « Le dîner de cons ».

LE TROYES FOIS PLUS 10 RUE LOUIS ULBACH 10000 Troyes 10