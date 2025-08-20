Mariage, embrouilles et amuse-gueules Troyes

Mariage, embrouilles et amuse-gueules Troyes vendredi 27 mars 2026.

Le Troyes Fois Plus Troyes Aube

Tarif : 23 – 23 – 50 Eur

Début : 2026-03-27 20:30:00

fin : 2026-03-28

2026-03-27

Pour l’occasion, elle est bien décidée à réunir ses deux parents, récemment divorcés à la même table, convaincue qu’ils peuvent bien faire l’effort, de s’entendre quelques heures pour le jour le plus important de sa vie. Nicole et Jean-François, eux, ne sont pas forcément du même avis, et encore moins d’humeur à se retrouver autour d’une coupe de champagne.



La soirée risque d’être agitée les retrouvailles de Nicole et Jean-François, c’est prendre le risque de craquer une allumette à côté d’une mèche d’un gigantesque feu d’artifice.



Par l’auteur de « De Gaulle est de retour « , la comédie à succès depuis 10 ans.

Avec la compagnie FT Production, retrouvez les acteurs de la comédie « Le Prénom » ou encore « Le dîner de cons ». .

Le Troyes Fois Plus Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 41 08 48 contact@letroyesfoisplus.fr

