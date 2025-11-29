MARIAGE RIME AVEC BRAQUAGE – BAR A RIRE Marly

MARIAGE RIME AVEC BRAQUAGE Début : 2025-11-29 à 19:00. Tarif : – euros.

C’est le plus beau jour de ma vie… ou le plus cher ! Du coiffeur au traiteur, en passant par le fleuriste et même le photographe, chacun des acteurs est là pour prendre sa part du butin dans ce hold up légiféré. Venez rire des situations cocasses que tous les époux ont du subir pour préparer le plus beau jour de leur vie.

BAR A RIRE 55 RUE JEAN JAURÈS 59770 Marly 59