MARIAGE RIME AVEC BRAQUAGE – MUNSTERHOF SALLE AMADEUS Strasbourg

MARIAGE RIME AVEC BRAQUAGE Début : 2026-02-21 à 21:00. Tarif : – euros.

C’est le plus beau jour de ma vie… ou le plus cher !Tout le monde l’a vécu : un projet de mariage qui donne le sourire et une concrétisation très couteuse qui fait grimacer les mariés.Du coiffeur au traiteur, en passant par le fleuriste et même le photographe, chacun des acteurs est là pour prendre sa part du butin dans ce hold up légiféré.Venez rire des situations cocasses que tous les époux ont du subir pour préparer le plus beau jour de leur vie.Artistes :Les zinc

MUNSTERHOF SALLE AMADEUS 9 RUE DES JUIFS 67000 Strasbourg 67