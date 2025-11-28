MARIAH CALAIS MUSICAL Lille
MARIAH CALAIS MUSICAL Lille vendredi 28 novembre 2025.
MARIAH CALAIS Vendredi 28 novembre, 22h00 MUSICAL Nord
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-11-28T22:00:00 – 2025-11-28T23:30:00
Fin : 2025-11-28T22:00:00 – 2025-11-28T23:30:00
Dj KutKebab & ShooKrüt Selecta
Que des tubes et des go sûres
Insta
MUSICAL 59 rue de Flers, 59000 Lille Lille 59000 Nord Hauts-de-France 09 84 16 04 52 https://www.lemusical.fr/ https://www.facebook.com/lemusicalbar;https://www.instagram.com/lemusicalbar/ [{« data »: {« author »: « mariah_calais », « cache_age »: 86400, « description »: « Instagram photos and videos », « type »: « rich », « title »: « Dj KutKebab & ShooKru00fct Selecta (@mariah_calais) », « thumbnail_url »: « https://scontent-iad3-2.cdninstagram.com/v/t51.2885-19/482565659_613530214813151_8797534490443990184_n.jpg?stp=dst-jpg_s240x240_tt6&efg=eyJ2ZW5jb2RlX3RhZyI6InByb2ZpbGVfcGljLmRqYW5nby43MTUuYzIifQ&_nc_ht=scontent-iad3-2.cdninstagram.com&_nc_cat=111&_nc_oc=Q6cZ2QHqxu4A1XxuiHGNoI9Uqv2BOwqUsx-oDcazIDgaJ63NZsYQx5CPcJfGYNMDogDetpc&_nc_ohc=9INzGyPMPeQQ7kNvwHelKds&_nc_gid=eg0D3BTsQQn3JQ-1ufENTA&edm=AMO9-JQAAAAA&ccb=7-5&oh=00_AfV2RwWBXlmQgOpmartezFj1dme7VQD4CYvbStwlXphLNw&oe=68BCA4E6&_nc_sid=cc8940 », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.instagram.com/mariah_calais/ », « script »: {« async »: true, « charset »: « utf-8 », « src »: « https://cdn.iframe.ly/embed.js »}, « thumbnail_height »: 240, « thumbnail_width »: 240, « options »: {« _enable_profile »: {« label »: « Enable profile embed (US only) », « value »: false}}, « html »: «
« , « provider_name »: « Instagram »}, « link »: « https://www.instagram.com/mariah_calais/ »}] Bar, caviste, concerts, animations, terrasse, large choix de bières…
dans le cadre du Festival Culture Bar-Bars Dj set