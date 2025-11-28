Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

MARIAH CALAIS MUSICAL Lille

MARIAH CALAIS MUSICAL Lille

MARIAH CALAIS MUSICAL Lille vendredi 28 novembre 2025.

MARIAH CALAIS Vendredi 28 novembre, 22h00 MUSICAL Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-11-28T22:00:00 – 2025-11-28T23:30:00
Fin : 2025-11-28T22:00:00 – 2025-11-28T23:30:00

Dj KutKebab & ShooKrüt Selecta
Que des tubes et des go sûres
Insta

MUSICAL 59 rue de Flers, 59000 Lille Lille 59000 Nord Hauts-de-France 09 84 16 04 52 https://www.lemusical.fr/ https://www.facebook.com/lemusicalbar;https://www.instagram.com/lemusicalbar/ [{« data »: {« author »: « mariah_calais », « cache_age »: 86400, « description »: « Instagram photos and videos », « type »: « rich », « title »: « Dj KutKebab & ShooKru00fct Selecta (@mariah_calais) », « thumbnail_url »: « https://scontent-iad3-2.cdninstagram.com/v/t51.2885-19/482565659_613530214813151_8797534490443990184_n.jpg?stp=dst-jpg_s240x240_tt6&efg=eyJ2ZW5jb2RlX3RhZyI6InByb2ZpbGVfcGljLmRqYW5nby43MTUuYzIifQ&_nc_ht=scontent-iad3-2.cdninstagram.com&_nc_cat=111&_nc_oc=Q6cZ2QHqxu4A1XxuiHGNoI9Uqv2BOwqUsx-oDcazIDgaJ63NZsYQx5CPcJfGYNMDogDetpc&_nc_ohc=9INzGyPMPeQQ7kNvwHelKds&_nc_gid=eg0D3BTsQQn3JQ-1ufENTA&edm=AMO9-JQAAAAA&ccb=7-5&oh=00_AfV2RwWBXlmQgOpmartezFj1dme7VQD4CYvbStwlXphLNw&oe=68BCA4E6&_nc_sid=cc8940 », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.instagram.com/mariah_calais/ », « script »: {« async »: true, « charset »: « utf-8 », « src »: « https://cdn.iframe.ly/embed.js »}, « thumbnail_height »: 240, « thumbnail_width »: 240, « options »: {« _enable_profile »: {« label »: « Enable profile embed (US only) », « value »: false}}, « html »: « 

« , « provider_name »: « Instagram »}, « link »: « https://www.instagram.com/mariah_calais/ »}] Bar, caviste, concerts, animations, terrasse, large choix de bières…
dans le cadre du Festival Culture Bar-Bars Dj set