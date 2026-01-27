MARIANNE CONTENT SCHNECKE

LA COMÉDIE DE TOULOUSE 16 Rue Saint-Germier Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 18.5 – 18.5 – 19.5 EUR

18.5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-13 20:30:00

fin : 2026-02-14 21:45:00

Date(s) :

2026-02-13

Des personnages grinçants qui font rire et réfléchir. Réacs s’abstenir… ou pas.

Mariage, bébés, boulot c’est la voie royale vers la normalité .

Salle La Petite Comédie, n’est pas accessible aux personnes à mobilité réduite

J’ai tout essayé pour rentrer dans ces cases mais je me sens toujours en décalage, comme un pédophile dans un EHPAD.

Pour ma tante, le plus important c’est de faire bonne figure , même si tout le monde sait qu’elle préfère mater un porno japonais plutôt que de faire sa prière du soir.

Finalement, je crois que ce sont les schneckes* qui ont tout compris. Alors qu’ils n’ont même pas Free.

*Schnecke nom singulier qui peut désigner un escargot, une nana, une viennoiserie, un volute, une vis, un os de l’oreille, une personne lente ou une vulve. 18.5 .

English :

Squeaky characters that make you laugh and think. Reactionaries please… or not.

Marriage, babies, work: it’s the royal road to normality .

Venue: La Petite Comédie is not accessible to people with reduced mobility

