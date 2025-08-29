Marichiweu // Sortie culturelle Les théâres de Gascogne Capbreton
Marichiweu // Sortie culturelle Les théâres de Gascogne Capbreton vendredi 6 mars 2026.
Capbreton Landes
Tarif : 7 EUR
Tarif réduit
2026-03-06
2026-03-06
COMPAGNIE HECHO EN CASA
MARICHIWEU
#théâtre
Partagez avec nous une soirée unique incluant deux parties de spectacles entrecoupées d’un repas partagé avec la compagnie de théâtre. Une proposition dans le pur esprit Hecho en Casa .
Dans une dystopie où un régime totalitaire entrave tout acte de création et ferme les lieux culturels, un groupe investit clandestinement un studio de tournage pour en faire un refuge de liberté. Se créent alors au plateau deux récits celui de Pedro, chilien de 9 ans en 1978, et Alicia, française de 13 ans en 1986. L’occasion de questionner par les yeux des enfants la dictature d’Augusto Pinochet pour mieux affronter l’avenir…
Partie 1 (1h15) Regarder le monde avec la tête plantée sur tes épaules
Pause repas
Partie 2 (1h15) Avec le vent dans le dos, il te poussera des ailes
DURÉE 3H DÈS 10 ANS TARIFS (BUS COMPRIS) 13€ / 7€ REDUIT
Capbreton 40130 Landes Nouvelle-Aquitaine
