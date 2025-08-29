Marichiweu // Sortie culturelle Les théâres de Gascogne Capbreton

Marichiweu // Sortie culturelle Les théâres de Gascogne Capbreton vendredi 6 mars 2026.

Marichiweu // Sortie culturelle Les théâres de Gascogne

Capbreton Landes

Tarif : – – 7 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-06

fin : 2026-03-06

Date(s) :

2026-03-06

COMPAGNIE HECHO EN CASA

MARICHIWEU

#théâtre

Partagez avec nous une soirée unique incluant deux parties de spectacles entrecoupées d’un repas partagé avec la compagnie de théâtre. Une proposition dans le pur esprit Hecho en Casa .

Dans une dystopie où un régime totalitaire entrave tout acte de création et ferme les lieux culturels, un groupe investit clandestinement un studio de tournage pour en faire un refuge de liberté. Se créent alors au plateau deux récits celui de Pedro, chilien de 9 ans en 1978, et Alicia, française de 13 ans en 1986. L’occasion de questionner par les yeux des enfants la dictature d’Augusto Pinochet pour mieux affronter l’avenir…

Partie 1 (1h15) Regarder le monde avec la tête plantée sur tes épaules

Pause repas

Partie 2 (1h15) Avec le vent dans le dos, il te poussera des ailes

DURÉE 3H DÈS 10 ANS TARIFS (BUS COMPRIS) 13€ / 7€ REDUIT .

Capbreton 40130 Landes Nouvelle-Aquitaine

English : Marichiweu // Sortie culturelle Les théâres de Gascogne

German : Marichiweu // Sortie culturelle Les théâres de Gascogne

Italiano :

Espanol : Marichiweu // Sortie culturelle Les théâres de Gascogne

L’événement Marichiweu // Sortie culturelle Les théâres de Gascogne Capbreton a été mis à jour le 2025-08-29 par OTI LAS