MARIE A TOUT PRIX LE PETIT BIJOU CAFE THEATRE Biarritz

MARIE A TOUT PRIX Début : 2026-01-30 à 20:00. Tarif : – euros.

Antoine Humbert doit trouver une femme en dix jours, condition imposée par son grand-père si il veut toucher l’héritage de ce dernier. Trouver une femme n’est pas évident mais c’était sans compter sur Corinne Monge, l’extravagante auxiliaire de vie du grand-père qui cache bien son jeu. »Une comédie populaire par ses situations, explosive par ses dialogues et sincère par ses personnages. Écrite et mise en scène par l’auteur à qui l’on doit déjà : « Jurer c’est pécher ! , « Pin Pon » et « Un week-end sans ma femme » actuellement en tournée. « Marié à tout prix » a été jouée il y a quelques années entre autres par Thierry Beccaro et Dominique De La Coste.MARRAINE : ISABELLE MERGAULT« La pièce de Nicolas Hirgair m’a immédiatement séduite car elle conjugue avec brio la comédie et l’élégance.Phénomène rare chez les jeunes auteurs, elle révèle de plus un réel ton de dialoguiste, fin et jamais vulgaire. Quant au sujet traité ici, Nicolas prouve encore une fois que dans la comédie, l’émotion peut renforcer la drôlerie.« Marié à tout prix » est une comédie cocasse et originale que je suis heureuse de soutenir et j’encourage vivement le public à venir la découvrir pour le meilleur et pour le rire. »

Vous pouvez obtenir votre billet ici

LE PETIT BIJOU CAFE THEATRE 5 AVENUE DE LA MARNE 64200 Biarritz 64