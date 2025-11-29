Marié à tout prix Comédie de Limoges Limoges
Marié à tout prix Comédie de Limoges Limoges vendredi 24 avril 2026.
Marié à tout prix
Comédie de Limoges 1 Rue de la Cité Limoges Haute-Vienne
Tarif : 9 – 9 – EUR
Tarif réduit
Date et horaire :
Début : 2026-04-24
fin : 2026-04-24
Date(s) :
2026-04-24 2026-04-25
Antoine Humbert doit trouver une femme en dix jours, condition imposée par son grand-père si il veut toucher l’héritage de ce dernier. Trouver une femme n’est pas évident mais c’était sans compter sur Corinne Monge, l’extravagante auxiliaire de vie du grand-père qui cache bien son jeu. .
Comédie de Limoges 1 Rue de la Cité Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 9 82 56 23 39 reservations@lacomediedelimoges.com
