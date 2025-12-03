MARIE AMALI TIERS- LIEU CULTUREL LE MOULIN Roques

MARIE AMALI

TIERS- LIEU CULTUREL LE MOULIN Avenue de la Gare Roques Haute-Garonne

Début : 2026-01-22 19:00:00

fin : 2026-01-22

2026-01-22

Autrice, compositrice et interprète, Marie Amali délivrera ces chansons lors de cet apéro concert.

De nuages de sentiments confus se dégagent les plus belles éclaircies.

Autrice, compositrice et interprète, Marie Amali délivre des chansons d’une élégance et d’une finesse rare dont les thématiques résonnent en chacun de nous. Des émotions en demi-teinte s’élèvent et planent, portées par un piano, une voix et des sonorités électro. Ses mots empreints de poésie sont d’une sincérité et d’une délicatesse qui vont droit au cœur.

Marie Amali balaye un éventail large d’inspirations pour une pop française jeune et fine dans ses textes. Après plusieurs premières parties remarquées (Feu! Chatterton, Juliette Armanet, Charlie Winston, Marie Flore, MPL, Art Mengo…), une sélection sur les iNOUïS du Printemps de Bourges 2023, un premier EP Au bord de la piscine et la sortie des singles L’Ambigu , Sentir Mieux et Septembre dans ma ville , elle travaille actuellement sur son prochain EP.

Chant, piano Marie Amali Machines, claviers Mathieu Laciak

Dans le cadre des Nuits de la lecture.

À partir de 18h30, petite restauration sur place. .

