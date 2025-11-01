Marie Amali Tiers lieu culturel – Le Moulin Roques

Marie Amali Jeudi 22 janvier 2026, 19h00 Tiers lieu culturel – Le Moulin Haute-Garonne

Gratuit sans réservation

Autrice, compositrice et interprète, Marie Amali délivre des chansons d’une élégance et d’une finesse rare dont les thématiques résonnent en chacun de nous. Des émotions en demi-teinte s’élèvent et planent, portées par un piano, une voix et des sonorités électro. Ses mots empreints de poésie sont d’une sincérité et d’une délicatesse qui vont droit au cœur.

Marie Amali balaye un éventail large d’inspirations pour une pop française jeune et fine dans ses textes. Après plusieurs premières parties remarquées (Feu! Chatterton, Juliette Armanet, Charlie Winston, Marie Flore, MPL, Art Mengo…), une sélection sur les iNOUïS du Printemps de Bourges 2023, un premier EP « Au bord de la piscine » et la sortie des singles « L’Ambigu », « Sentir Mieux » et « Septembre dans ma ville », elle travaille actuellement sur son prochain EP.

Chant, piano : Marie Amali

Machines, claviers : Mathieu Laciak

Dans le cadre des Nuits de la lecture.

À partir de 18h30, petite restauration sur place.

Tiers lieu culturel – Le Moulin 14 avenue de la Gare, 31120 Roques Roques 31120 Haute-Garonne Occitanie 07 64 36 59 61 https://www.lemoulin-roques.com

De nuages de sentiments confus se dégagent les plus belles éclaircies. apéro-concert musique

