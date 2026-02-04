Marie-Annick Nicolas et Agnès Graziano Espace Culturel Louis Aragon Saint-Vallier
Marie-Annick Nicolas et Agnès Graziano Espace Culturel Louis Aragon Saint-Vallier dimanche 19 avril 2026.
Marie-Annick Nicolas et Agnès Graziano
Espace Culturel Louis Aragon 22 rue Victor Hugo Saint-Vallier Saône-et-Loire
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Tarif réduit
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19 16:00:00
fin : 2026-04-19
Date(s) :
2026-04-19
Duo violon-piano
Depuis 2022, la violoniste Marie-Annick Nicolas et la pianiste Agnès Graziano se produisent en duo dans toute la France !
Née au Creusot, Marie-Annick Nicolas est une violoniste virtuose au parcours exemplaire. En 1980, elle devient la première femme premier violon de l’Orchestre Philharmonique de Radio France.
Agnès Graziano obtient à l’âge de 15 ans ses médailles d’or de piano au Conservatoire de Lyon avec les félicitations du jury. .
Espace Culturel Louis Aragon 22 rue Victor Hugo Saint-Vallier 71230 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 67 78 20 admi.ecla@mairie-saintvallier.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Marie-Annick Nicolas et Agnès Graziano
L’événement Marie-Annick Nicolas et Agnès Graziano Saint-Vallier a été mis à jour le 2026-02-04 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)