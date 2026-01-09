Marie-Armande Carrouges

Marie-Armande

Marie-Armande ce sont les voix de Sarah Amiel et Laura Marteau. Des Caraïbes à l’Océan Indien, le duo explore à sa manière un répertoire de chansons en français et langues créoles, pour en proposer une interprétation toute singulière, où la poésie se mêle à l’imaginaire. L’insularité comme fil conducteur, traduit une multitude d’influences et de rencontres.

Marie-Armande, comme un clin d’oeil à la chanteuse réunionnaise Marie-Armande Moutou, comme des images à entendre, rêver et fredonner, comme un voyage imaginaire au son de ces chansons inventées ou ré-inventées pour deux voix et cordes, en mettant l’accent sur les mélodies, les harmonies vocales et les subtilités rythmiques. Un univers doux et feutré, inspiré par les maloya de la réunion, en passant par le sega, la biguin’ des caraïbes ou encore le calypso.

Une programmation proposée dans le cadre d’un partenariat entre C’61 et le Centre des monuments nationaux Château de Carrouges. .

Salle de fêtes Château de Carrouges Carrouges 61320 Orne Normandie +33 2 33 27 20 32

