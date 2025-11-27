MARIE BO – THEATRE A L’OUEST DE LYON Decines Charpieu

MARIE BO Début : 2026-05-17 à 17:00. Tarif : – euros.

On va tous être d’accord …ou pasDans le cadre de la Journée internationale contre l’homophobie et la transphobie. On va tous être d’accord…ou pas Un spectacle qui bouscule les codes, rassemble et fait du bien ! On ne dit plus d’un homme que c’est un abruti mais un pervers narcissique. On ne dit plus d’un enfant insupportable qu’il est mal élevé mais qu’il est HPI. On ne dit plus d’une fille qu’elle est bête et vénale mais quelle est influenceuse . L’artiste Marie Bô, quarantenaire pétillante et bourrée d’énergie, entraine le public avec humour, émotion et sensibilité dans un exercice d’introspection qui tient du voyage intime, de la quête d’identité, de l’acceptation de soi et du regard des autres. Je décide d’en parler à ma gynéco : Cherchez pas, vous avez l’utérus rétroversé ! . Voilà, je comprends enfin pourquoi j’aime pas faire l’amour. Mon corps fait un rejet de la teub ! . Dans ce seul en scène de 1H, Marie Bo évoque en filigrane les questions LGBT et l’homophobie mais elle touche avant tout à des sujets universels : le poids du regard des autres, celui des conventions et la difficulté de s’émanciper des cases dans lesquelles la société tente souvent de nous enfermer. Par ses décors animés projetés, la scénographie apporte une dimension poétique et immersive. Davantage que de simples accessoires, les projections accompagnent subtilement le récit et la performance de l’artiste, renforçant l’émotion et la force narrative. — Scénographie : Anne Le Nen. Avec le soutien du Fonds SACD HumourLes billets Carré Or sont en vente uniquement sur notre site : https://theatrealouest.com/lyon/spectacle/reserver-places/marie-bo-on-va-tous-etre-d-accord-ou-pas

