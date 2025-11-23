Marie Candies, la grande aventure Le Cepac Silo Marseille 2e Arrondissement

Marie Candies, la grande aventure Le Cepac Silo Marseille 2e Arrondissement dimanche 23 novembre 2025.

Marie Candies, la grande aventure

Dimanche 23 novembre 2025 de 15h à 16h15. Le Cepac Silo 35 Quai du Lazaret Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 32 – 32 – 39 EUR

Début : 2025-11-23 15:00:00

fin : 2025-11-23 16:15:00

2025-11-23

Spectacle musical pour toute la famille dès 2 ansEnfants

Mary Candies La Grande Aventure

Après plus de 100 000 spectateurs redécouvrez Mary Candies dans une nouvelle aventure grandiose et totalement fluorescente.



La Grande Aventure signe la version longue de l’histoire. Dans cette mise en scène inédite, découvrez des nouveaux personnages et effets spéciaux dans des décors toujours plus époustouflants rendant cette aventure encore plus palpitante.

Préparez vous à frissonner, vibrer, rêver … Plongez dans un tourbillon d’émotions. Cette aventure extraordinaire vous plongera dans un dessin animé en 3 Dimensions. La mise en scène sera sublimée par des diffusions de parfums qui vous feront vivre une expérience immersive et qui éveilleront tous vos sens.



L’HISTOIRE

Accompagnés d’un grimoire étrangement doté de parole, Mary Candies et son frère Anton devront retrouver une mystérieuse confiserie devenue ensorcelée. L’histoire les entraînera dans des lieux extraordinaires mais ils devront déjouer les pièges d’un sorcier maléfique …



Venez vivre en famille la Grande Aventure de Mary Candies !



Spectacle en vente exclusivement sur le site cepacsilo-marseille.fr .

Le Cepac Silo 35 Quai du Lazaret Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Musical show for the whole family from age 2

German :

Musikalisches Spektakel für die ganze Familie ab 2 Jahren

Italiano :

Spettacolo musicale per tutta la famiglia dai 2 anni in su

Espanol :

Espectáculo musical para toda la familia a partir de 2 años

L’événement Marie Candies, la grande aventure Marseille 2e Arrondissement a été mis à jour le 2025-09-08 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille