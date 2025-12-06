Marie Chiff’mine – Voix bretonnes Château des Ducs de Bretagne – Musée d’Histoire de Nantes Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-01-17 17:00 – 18:15

Gratuit : non 9 € / 5 € Tarif plein : 9 €Tarif réduit : 5 € (détenteurs de la Carte Blanche, demandeurs d’emplois, allocataires AAH, moins de 26 ans) Réservation fortement conseillée :en ligne sur chateaunantes.fr/evenements/voix-bretonnes-2026au 0811 46 46 44 ou à l’accueil du musée. Tout public, En famille

En trois coups de cuillère à mots, elle offre un chaudron pétillant de contes de Bretagne mêlés de chants, de plongeons en langue gallèse, de slam, de poésie et de devinettes bilingues, le tout sans naufrage mental possible ! De plus?? Elle est surdiplômée d’oralités ! Munie d’un doctorat en droit d’entrée dans les voix des bois, d’une licence de traduction de secrets d’araignées, d’un master de ronronnements de chats, Marie Chiff’mine va tricoter, en même temps, des mots, des rires, des émotions, des chants et des sons de Bretagne. Durée : 1h15Représentation dans la Tour du Fer à ChevalOuverture des portes 15 minutes avant la représentation Dans le cadre des Voix bretonnes

Château des Ducs de Bretagne – Musée d’Histoire de Nantes Centre-ville Nantes 44000

08 11 46 46 44 https://www.chateaunantes.fr/ https://www.chateaunantes.fr/evenements/voix-bretonnes-2026/