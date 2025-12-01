Marie Chouinard – Henri Michaux : Mouvements Théâtre de la Ville – Sarah Bernhardt Paris

Depuis la création de son Sacre du printemps en 1993, Marie Chouinard a forgé un style audacieux et un imaginaire du corps qui n’ont pas leur pareil. Après Chopin, Debussy, Stravinsky et Les Variations Goldberg, elle retrouve Bach pour le MAGNIFICAT en ré majeur. Portée par cette oeuvre monumentale qui exalte un monde retrouvant paix et rédemption, la Québécoise enchaîne mouvements de groupe, trios, duos et solos dans une dynamique irrésistible. La résonance avec son très calligraphique Henri Michaux : Mouvements, créé il y a vingt ans, est saisissante. Sur la musique électronique de Louis Dufort, les douze interprètes rebondissent sur la légèreté et l’épure des figurines fluides et oniriques du poète, donnant vie à ses célèbres dessins à l’encre de Chine.

Avec le Magnificat, Marie Chouinard envoûte Bach, jusqu’aux sphères célestes. un événement !

Du mercredi 10 décembre 2025 au samedi 13 décembre 2025 :

Théâtre de la Ville – Sarah Bernhardt 2 place du Châtelet 75004 Paris

