Marie-Christine Raconte – Thury-Harcourt-le-Hom, 17 mai 2025 10:00, Thury-Harcourt-le-Hom.

Calvados

Marie-Christine Raconte Librairie les Bonnes Feuilles, 3 rue de Caen Thury-Harcourt-le-Hom Calvados

Début : 2025-05-17 10:00:00

fin : 2025-05-17

2025-05-17

Samedi 17 mai à 10h pour les 0 4ans.

Réservations au 09 55 62 12 18

Inscription gratuite.

Librairie les Bonnes Feuilles, 3 rue de Caen

Thury-Harcourt-le-Hom 14220 Calvados Normandie +33 9 55 62 12 18

English : Marie-Christine Raconte

Saturday, October 12 at 10 a.m. for 0-4 year-olds.

Reservations on 09 55 62 12 18

Free registration.

German : Marie-Christine Raconte

Samstag, den 17. Mai um 10 Uhr für Kinder von 0 bis 4 Jahren.

Reservierungen unter 09 55 62 12 18

Kostenlose Anmeldung.

Italiano :

Sabato 17 maggio alle ore 10 per bambini da 0 a 4 anni.

Prenotazioni al numero 09 55 62 12 18

L’iscrizione è gratuita.

Espanol :

Sábado 17 de mayo a las 10 h para niños de 0 a 4 años.

Reservas en el 09 55 62 12 18

La inscripción es gratuita.

