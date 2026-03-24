Marie CRANCA et Frédérique DEJOUR Galerie d’Art l’Espérance Saint-Gengoux-le-National
Marie CRANCA et Frédérique DEJOUR Galerie d’Art l’Espérance Saint-Gengoux-le-National lundi 6 avril 2026.
Marie CRANCA et Frédérique DEJOUR
Galerie d’Art l’Espérance 19 rue de l’Espérance Saint-Gengoux-le-National Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-06 10:30:00
fin : 2026-04-12 18:30:00
Date(s) :
2026-04-06
Marie CRANCA et Frédèrique DEJOUR, deux regards sensibles sur le vivant entre la sérénité d’un paysage baigné de lumière et la vibration d’une nature morte florale, l’exposition révèle un dialogue entre matière, odeur et émotion.
Marie: Après le dessin, le chemin vers la peinture à l’huile m’a semblé évident. J’aime la sonorité des couleurs. Je suis très attirée par la nature et j’aime peindre l’eau…
Frédérique: Après l’apprentissage du dessin et de ses différentes techniques, le cheminement vers la peinture à l’huile m’a semblé évident. J’ai tout de suite aimé le mélange et la sonorité des couleurs, très attirée par la magie de la nature, sa beauté offerte à nous chaque jour suscite en moi un penchant pour peindre.
Vernissage le mardi 7 avril à18h30. .
Galerie d’Art l’Espérance 19 rue de l’Espérance Saint-Gengoux-le-National 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 29 58 88 90 baladeetpatrimoine71@gmail.com
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English : Marie CRANCA et Frédérique DEJOUR
L’événement Marie CRANCA et Frédérique DEJOUR Saint-Gengoux-le-National a été mis à jour le 2026-03-24 par BUXY │ OT Buxy Sud Côte Chalonnaise | Cat.II
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