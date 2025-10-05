SLOW CRUSH – Ô TOTEM LIVE Rillieux La Pape

SLOW CRUSH Début : 2025-11-15 à 19:00. Tarif : – euros.

Sounds Like Hell Productions, en accord avec Base Productions, présente :Deux continents. Deux trajectoires. Une même quête : vous faire perdre pied.On te donne rendez-vous le 15 novembre à Ô Totem Live qui se transformera pour l’occasion en cathédrale du Shoegaze pour accueillir SLOW CRUSH et KEEP, deux figures d’un genre qui n’a jamais aussi bien porté son nom.Prépare-toi à une immersion totale dans un océan de guitares brumeuses, de voix éthérées et de nappes sonores. Une expérience entre tension vertigineuse et beauté suspendue.

Ô TOTEM LIVE 9 BIS AVENUE GENERAL LECLERC 69140 Rillieux La Pape 69