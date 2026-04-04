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MARIE DE BRAUER L’ECRIN Talant

MARIE DE BRAUER L’ECRIN Talant

MARIE DE BRAUER L’ECRIN Talant samedi 24 avril 2027.

Lieu : L'ECRIN

Adresse : ROND POINT DE L'EUROPE

Ville : 21240 Talant

Département : 21

Début : 2027-04-24

Fin : 2027-04-24

Heure de début : 20:00

MARIE DE BRAUER Début : 2027-04-24 à 20:00. Tarif : – euros.

Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.

L’ECRIN ROND POINT DE L’EUROPE 21240 Talant 21

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