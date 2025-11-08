Marie du Berry, invitée du Musée Marguerite Audoux Sainte-Montaine
Musée Marguerite Audoux Sainte-Montaine Cher
Début : 2025-11-08
fin : 2025-11-29
2025-11-08 2025-11-22
Marie du Berry est l’invitée du Musée Marguerite Audoux.
Du 8 au 29 novembre exposition de ses œuvres.
Samedi 22 novembre à 15h présentation de son nouvel ouvrage 50 ans d’amour(s) et plus… .
Musée Marguerite Audoux Sainte-Montaine 18700 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 58 26 12 musee.marguerite-audoux@orange.fr
