Marie du Berry, invitée du Musée Marguerite Audoux Sainte-Montaine

Marie du Berry, invitée du Musée Marguerite Audoux

Musée Marguerite Audoux Sainte-Montaine Cher

Gratuit

Début : 2025-11-08

fin : 2025-11-29

2025-11-08 2025-11-22

Marie du Berry est l’invitée du Musée Marguerite Audoux.

Du 8 au 29 novembre exposition de ses œuvres.

Samedi 22 novembre à 15h présentation de son nouvel ouvrage 50 ans d’amour(s) et plus… .

Musée Marguerite Audoux Sainte-Montaine 18700 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 58 26 12 musee.marguerite-audoux@orange.fr

