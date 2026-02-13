Marie Ducaté. Simultanés, Musée Ariana – Musée suisse de la céramique et du verre, Genève

Marie Ducaté. Simultanés Dimanche 22 février, 11h00 Musée Ariana – Musée suisse de la céramique et du verre

6 / 4 CHF Entrée libre jusqu’à 25 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-22T11:00:00+01:00 – 2026-02-22T12:00:00+01:00

Entrée à l’exposition payante, sans inscription

Le dimanche 22 février 2026, en présence de la commissaire d’exposition

à 11h

Egalement les dimanches 8 mars à 11h, 3 mai, 7 juin (en présence de l’artiste), 6 septembre, 4 octobre, 1er novembre, 29 novembre à 14h

Plus d’infos: Marie Ducaté. Simultanés

Musée Ariana – Musée suisse de la céramique et du verre Avenue de la Paix 10, 1202 Genève Genève +41 22 418 54 50 http://www.ariana-geneve.ch [{« link »: « https://www.musee-ariana.ch/expositions/simultanes »}]

Visite commentée de l’exposition

© Marie Ducaté