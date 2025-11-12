Marie-Flore – Ex æquo Le Pin Galant Mérignac

Marie-Flore – Ex æquo Le Pin Galant Mérignac mercredi 12 novembre 2025.

Marie-Flore – Ex æquo Mercredi 12 novembre, 20h30 Le Pin Galant Gironde

GÉNÉRAL : 31 € / RÉDUIT : 25 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-12T20:30:00 – 2025-11-12T22:00:00

Fin : 2025-11-12T20:30:00 – 2025-11-12T22:00:00

À la fois brute de décoffrage et sophistiquée, dotée d’un humour piquant, souvent à contre-courant, ou en tout cas ancrée dans son temps, Marie-Flore, auteure, compositrice, interprète, multi-instrumentiste, manipule une pop mordante et lancinante, plus sensuelle que jamais.

Minois de chat au cœur écorché, regard bleu cristallin et timbre à nul autre pareil, elle est l’une des rares artistes françaises capable de passer d’un piano-voix éthéré à une pop teintée d’urbanité et de modernité, à chaque fois poétique. Allergique aux idolâtries, riche d’inﬂuences éclectiques qui ont jalonné son parcours : The Velvet Underground, Leonard Cohen, sa référence ultime en termes de poésie, Gainsbourg et Christophe, elle aime se laisser emporter par les pop-songs à grande échelle façon Dua Lipa.

Après un premier album « Braquage » qui a fortement séduit puis « Je ne sais pas si ça va » sorti en 2022, elle revient sur scène pour présenter un nouveau disque sorti au printemps dernier.

Séduisante, défiante, ironique, littéralement hors du commun, Marie-Flore prend d’assaut nos cœurs sur disque comme sur scène. On est prêt à succomber !

Le Pin Galant 34 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 33700 Mérignac Mérignac 33700 Centre ville Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 97 82 82 https://www.lepingalant.com [{« type »: « link », « value »: « https://lepingalant.notre-billetterie.com/billets?seance=3769 »}] Afin de vous garantir un placement adapté, les spectateurs à mobilité réduite sont invités à signaler leur handicap et à réserver leurs places directement auprès du service billetterie.

Marie-Flore, auteure, compositrice, interprète, multi-instrumentiste, manipule une pop mordante et lancinante, plus sensuelle que jamais. concert variété