MARIE FLORE – MARIE FLORE – Ex aequo Tour – VERSAILLES PALAIS DES CONGRES Versailles

MARIE FLORE – MARIE FLORE – Ex aequo Tour Début : 2026-04-11 à 20:30. Tarif : – euros.

3C en accord avec Versailles Palais des Congrès présente : MARIE FLORE – EX AEQUO TOURMarie-Flore est une artiste singulière et fascinante, capable de fusionner un piano-voix éthéré avec une pop moderne teintée d’urbanité, tout en y ajoutant une touche poétique et un style unique. Auteure, compositrice, interprète et multi-instrumentiste, elle se distingue par sa capacité à osciller entre des thématiques sensuelles et abruptes, portées par des jeux de mots incisifs et un univers sonore et textuel distinctif. Sa voix et sa présence scénique, à la fois séduisantes et défiantes, en font une figure incontournable, tant sur disque que sur scène.Son nouvel album, Ex Aequo, plonge au cœur des thèmes de l’amour et de la rupture, où les émotions brutes sont magnifiées par des arrangements orchestraux et une énergie rock inspirée du Velvet Underground. Cet album, à la fois intense et introspectif, explore les moments de bascule dans une relation, mêlant ironie mordante et mélancolie assumée. Chaque chanson équilibre force et fragilité, et l’écriture de Marie-Flore, incisive et universelle, livre une sincérité poignante, faisant de cet album le plus personnel et audacieux de sa carrière.

VERSAILLES PALAIS DES CONGRES 10 RUE DE LA CHANCELLERIE 78000 Versailles 78