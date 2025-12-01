MARIE-FLORE LE METRONUM Toulouse

MARIE-FLORE

LE METRONUM 2 Rond-Point Madame de Mondonville Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 20 – 20 – 25 EUR

Début : 2025-12-13 20:00:00

2025-12-13

le nouvel album de Marie-Flore Ex aequo oscille entre une énergie rock brute, inspirée du Velvet Underground, et des arrangements orchestraux ambitieux qui subliment l’émotion.

Chaque titre est un équilibre entre force et fragilité, passion et retenue. Elle signe son album le plus personnel et audacieux, affirmant une vision musicale exigeante et une écriture à la fois universelle et poignante. 20 .

English :

marie-Flore?s new album Ex aequo oscillates between raw rock energy, inspired by the Velvet Underground, and ambitious orchestral arrangements that sublimate emotion.

German :

marie-Flore’s neues Album Ex aequo schwankt zwischen roher Rockenergie, die von Velvet Underground inspiriert ist, und ambitionierten Orchesterarrangements, die die Emotionen sublimieren.

Italiano :

il nuovo album di Marie-Flore, Ex aequo, oscilla tra una cruda energia rock, ispirata ai Velvet Underground, e ambiziosi arrangiamenti orchestrali che sublimano le emozioni.

Espanol :

el nuevo álbum de Marie-Flore, Ex aequo, oscila entre la cruda energía del rock, inspirado en la Velvet Underground, y ambiciosos arreglos orquestales que subliman la emoción.

