Marie-Josée Ambard & Christian Krika en dédicace Maison de la Presse Saint-Mihiel

Marie-Josée Ambard & Christian Krika en dédicace

Maison de la Presse 7 Rue Notre-Dame Saint-Mihiel Meuse

Début : Samedi Samedi 2025-11-29 09:00:00

fin : 2025-11-29 12:00:00

2025-11-29

Marie-Josée Ambard et Christian Krika, auteurs meusiens de romans policiers et jeunesse, seront en dédicace à la Maison de la Presse à Saint-Mihiel.Tout public

English :

Marie-Josée Ambard and Christian Krika, Meuse authors of crime and children’s novels, will be signing their books at the Maison de la Presse in Saint-Mihiel.

German :

Marie-Josée Ambard und Christian Krika, Autoren von Kriminal- und Jugendromanen aus dem Departement Meus, werden im Maison de la Presse in Saint-Mihiel eine Signierstunde abhalten.

Italiano :

Marie-Josée Ambard e Christian Krika, autori mussomelesi di romanzi polizieschi e per ragazzi, firmeranno i loro libri alla Maison de la Presse di Saint-Mihiel.

Espanol :

Marie-Josée Ambard y Christian Krika, autores mosaicos de novela negra e infantil, firmarán sus libros en la Maison de la Presse de Saint-Mihiel.

