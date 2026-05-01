MARIE-LAURE PASSEBON AU GRAIN DE SALLES RESTAURANT LE GRAIN DE SALLES Salles-sur-Garonne

Salles-sur-Garonne

MARIE-LAURE PASSEBON AU GRAIN DE SALLES

RESTAURANT LE GRAIN DE SALLES 6 Allée des Platanes Salles-sur-Garonne Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Laissez-vous porter par la voix de Marie-Laure Passebon lors d’un moment musical convivial et plein d’émotion.

Proposé par le restaurant le Grain de Salles .

RESTAURANT LE GRAIN DE SALLES 6 Allée des Platanes Salles-sur-Garonne 31390 Haute-Garonne Occitanie

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English :

Let yourself be carried away by Marie-Laure Passebon?s voice during a convivial musical moment full of emotion.

L’événement MARIE-LAURE PASSEBON AU GRAIN DE SALLES Salles-sur-Garonne a été mis à jour le 2026-05-19 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE