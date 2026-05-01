MARIE-LAURE PASSEBON AU GRAIN DE SALLES RESTAURANT LE GRAIN DE SALLES Salles-sur-Garonne
MARIE-LAURE PASSEBON AU GRAIN DE SALLES RESTAURANT LE GRAIN DE SALLES Salles-sur-Garonne samedi 30 mai 2026.
Salles-sur-Garonne
MARIE-LAURE PASSEBON AU GRAIN DE SALLES
RESTAURANT LE GRAIN DE SALLES 6 Allée des Platanes Salles-sur-Garonne Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Laissez-vous porter par la voix de Marie-Laure Passebon lors d’un moment musical convivial et plein d’émotion.
Proposé par le restaurant le Grain de Salles .
RESTAURANT LE GRAIN DE SALLES 6 Allée des Platanes Salles-sur-Garonne 31390 Haute-Garonne Occitanie
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English :
Let yourself be carried away by Marie-Laure Passebon?s voice during a convivial musical moment full of emotion.
L’événement MARIE-LAURE PASSEBON AU GRAIN DE SALLES Salles-sur-Garonne a été mis à jour le 2026-05-19 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE