MARIE-LAURE SORBAC, SACRO SEINS DUNIYA Muret

MARIE-LAURE SORBAC, SACRO SEINS

DUNIYA 128 Avenue Saint-Germier Muret Haute-Garonne

Début : 2026-01-14

fin : 2026-01-31

2026-01-14

Expo photographique qui déconstruit la poitrine pour lui redonner un sens actif, autonome.

L’image cesse de séduire pour obliger à penser. .

DUNIYA 128 Avenue Saint-Germier Muret 31600 Haute-Garonne Occitanie

English :

A photographic exhibition that deconstructs the breast to give it an active, autonomous meaning.

