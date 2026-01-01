MARIE-LAURE SORBAC, SACRO SEINS DUNIYA Muret
DUNIYA 128 Avenue Saint-Germier Muret Haute-Garonne
Début : 2026-01-14
fin : 2026-01-31
2026-01-14
Expo photographique qui déconstruit la poitrine pour lui redonner un sens actif, autonome.
L’image cesse de séduire pour obliger à penser. .
English :
A photographic exhibition that deconstructs the breast to give it an active, autonomous meaning.
